Tubimi i Presidentit/ Policia angazhon 1000 oficerë policie

Tubimi i presidentit Ilir Meta i parashikuar të mbahet në orën 17:00, do të monitorohet nga policia e rendit, FNSH dhe forcat “Shqiponja”.

Bëhet e ditur se policia ka pranuar kërkesën e Presidentit, ndërsa mësohet se për mbarëvajtjen e protestës do të angazhohen 1000 efektivë. Në gatishmëri do të jetë edhe RENEA, ndërsa më herët presidenca është shprehur se do të jetë tubim paqësor, ku do marrin pjesë edhe shtetas të huaj.









Policia e Shtetit i ka dhënë leje Presidentit Ilir Meta që të zhvillojë tubimin në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’ pasditen e sotme për 2 orë, nga 17:00 deri në 19:00. Edhe pse kreu i shtetit u shpreh se i kërkoi drejtuesve të policisë sa më pak efektivë, pasi do t’i mbrojnë vetë institucionet me aktivistë, policia ka marrë masat.

Ndërkohë policia për të garantuar rendin dhe sigurinë policia ka vendosur të bllokojë disa rrugë pranë kryeministrisë.

Po ashtu ekipet e policisë do të jenë në gatishmëri nga Ministria e Brendshme deri në sheshin “Nënë Tereza”.

Etiketa: 1000 police