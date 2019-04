Tufa publikon dokumentin: Spartak Braho dënoi njerëz me vdekje

Ju sugjerojme

Para pak ditësh, deputeti socialist, Spartak Braho, kërkoi në Kuvend shkarkimin e kreut të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, shkrimtarit Agron Tufa. Kjo ngjalli një debat të fortë mes tyre me akuza të ndërsjella.

Të dielën, Tufa publikoi një dokument duke theksuar se Braho ka dënuar njerëz me vdekje në komunizëm.

REAGIMI I TUFES

Gjyqtari i Kolegjit Ushtarak të PPSH, sot deputeti Spartak Braho, që kanoset nga salla e Kuvendit pluralist per prerje kokash, ka dhënë dhe dënime kapitale me Vdekje. Në dokumentin e meposhtëm, (një nga disa dënime me vdekje qe ka dhene deputeti Braho kur ushtronte drejtesine enveriste), shihet qarte se sa i politizuar behej akti i denimit (jopolitik) me vdekje. Referenca dhe pasqyra e llogarise eshte Komiteti i Partisë së rrethit, ndersa per te denuarin me vdekje sajohen demonizime, sikur stervitej per te vrare kuadrot e ushtrise. Kjo, si duket, akordohet ne një linjë nxirjeje të të dënuarit me vdekje, i cili, si person, sipas Brahos:

a) nuk është i denjë për të jetuar, si i rrezikshëm;

b) nuk është i denjë për keqardhje e mëshirë, se vjen nga familje e deklasuar qe ka “strehuar kriminelë” me 1948 dhe ka te dënuar politikë, dmth, familje antikomuniste.

