Ju sugjerojme

Këngëtarja Tuna Sejdiu ka një mesazh për të gjithë ndjekësit prindër.

“Mësojuni fëmijëve të jenë të mirë me kafshët, që kur të rriten të jenë të sjellshëm me njerëzit”-ka shkruar ajo në “Instagram”, krahas fotos së publikuar të të birit, ku shfaqet duke luajtur me një qen.









Risjellim në vëmendje se Tian është fryt i dashurisë së këngëtares me muzikantin Patris Berisha.

Etiketa: Tuna Sejdiu