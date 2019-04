Tunelet që ndihmuan grabitësit e Rinasit, që nuk i dinte as Policia

Ju sugjerojme

Pasi shoku i tyre Admir Murataj vdiq gjatë shkëmbimit të zjarrit, 4 autorët e tjerë u larguan në drejtim të fshatit Drithas, aty ku ka disa tunele. Brenda këtyre tuneleve dyshohet se u përgatit e gjithë grabitja e Rinasit dhe plani për t’u arratisur më pas. Në tunele një ditë më vonë, Policia gjeti makinën e djegur, që ndihmoi grabitësit për t’u larguar nga Tapiza. Autorët kishin ikur, por Policia e mori informacionin për këto tunele, me shumë vonesë. Uniformat Blu as e dinin ekzistencën e këtyre tuneleve, aty ku mendohet se grabitësit dogjën rrobat, ndanë paratë dhe më pas ikën të pashqetësuar, secili në drejtimin e tyre.

Ku shkuan paratë?

Nëse kanë qenë 10 milionë euro, mbetet e çuditshme se si grabitësit u larguan të qetë, pa u zbuluar. 4 grabitësve që ngelën, u duheshin minimumi nga një çantë e madhe për të marrë paratë e grabitura. Si është e mundur që Policia nuk ra në gjurmë të këtyre personave me çanta, kur ditën e ngjarjes, më shumë se 500 forca Policie, rrethuan periferinë e Tiranës, Fushë-Krujës dhe Kamzës. Pra, një zonë në zemër të Shqipërisë, aspak terren i vështirë, malor apo alpin. Paratë nuk janë gjetur. Janë kryer kontrolle edhe me detektorë, por përsëri asnjë cent i grabitur brenda Rinasit, nuk u kap nga Policia.

Grabitja që tregoi dështimin e sigurisë

Grabitja e 11 ditëve më parë, tregoi se në Shqipëri mund të cenohet siguria kombëtare dhe askush nuk arrestohet. Ka ndodhur edhe më parë, atëherë kur në mes të Tiranës u vra bankieri Artan Santo dhe askush nuk u arrestua. Edhe në Rinas, ai që duhet të jetë vendi më i kontrolluar, pas Presidencës dhe Kryeministrisë, u thye siguria. U thye në mes të ditës, jo natën. U grabitën më shumë se 10 milionë euro dhe në fund Policia dhe qeveria, i hedhin fajin koncesionarit, duke hequr përgjegjësinë. Këtu ngrihen disa pikëpyetje. E para, fugoni i “Hetimit Tatimor” pse nuk u ndalua nga patrullat e Policisë, kur dihej fare mirë që Hetimi Tatimor një javë para se të kryhej grabitja, u shkri si institucion.

Komisariati i Rinasit, ndodhet ngjitur me aeroportin. Pavarësisht se nuk u njoftua në kohë, si është e mundur që asnjë prej policëve të këtij komisariati nuk u vu në ndjekje të autorëve, por vetëm një fugon i FNSH-së.

Kur ndodhi grabitja e parë në Rinas, pse shteti nuk këmbënguli që kompania koncesionare të plotësonte kushtet e sigurisë, por u mjaftua vetëm më disa letra përcjellëse dhe në fund nuk u mor asnjë masë.

Pse Autoriteti i Aviacionit Civil nuk mban sot përgjegjësi. Në Kodin Ajror të Republikës së Shqipërisë thuhet se Autoriteti i Aviacionit Civil është përgjegjës për sigurinë e Rinasit. AAC-ja ndërmerr masat e nevojshme për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme në sigurinë e aviacionit civil. Pra, Autoriteti i Aviacionit Civil, një institucion në varësi të qeverisë, qenka përgjegjësi kryesor për sigurinë në Rinas.

Përgjegjësia e bankave

Asnjë prej thasëve me para që u grabitën në Rinas, nuk kishte GPS. Asnjë prej këtyre thasëve nuk ishte me bojë, që i bën paratë të pavlefshme, në raste grabitjesh. Banka edhe sot, nuk e tregon shumën e saktë që u grabit. Pavarësisht kërkesës së Prokurorisë, banka private e ka mbajtur të fshehtë shumën që është marrë në Rinas, mesditën e 9 prillit. Që ndodhin këto grabitje në Shqipëri, përgjegjësi kanë dhe bankat, pasi zgjedhin t’i transportojnë paratë, pa plotësuar asnjë kusht sigurie. Pikërisht transporti i parave jo me makina të blinduara, ka frymëzuar shpesh grupin e Admir Muratajt që të kryejë grabitje.

Autorët, armatim dhe disiplinë

Një ushtarak dhe një ish-polic dyshohet se kanë qenë pjesë e grabitjes. Kjo tregon se këta persona kanë patur përgatitje për të qëlluar me armë, si dhe disiplinën e nevojshme për të kryer grabitje të këtij niveli. Kallashnikov, granata dhe pistoleta kishin grabitësit, të përgatitur për një luftë. Siç duket në Shqipëri qenka shumë e lehtë për të gjetur armatim të rëndë, madje arsenal luftarak.

