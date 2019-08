Tunës “nuk ia do zemra”/ Shfaqet sensuale në klipin e ri (VIDEO)

Ju sugjerojme

Pas suksesit me albumin muzikor, Tuna ka sjell një këngë të re. “Nuk ma do zemra” titullohet projekti i ri i artistes kosovare.

Ndryshe nga këngëtarët e tjerë që në këtë sezon vere po sjellin këngë ritmike, Tuna ka vendosur të vijë me një baladë dashurie.

Për kompozimin është kujdesur Armend Rexhepagiqi, ndërsa tekstin e ka shkruar Aida Baraku. Tuna tregoi sërish se ka stil dhe ka befasuar me pamjen. Në klipin muzikor shfaqet me një fustan plot me ngjyra, i cili në errësirë jep reflekse neoni.



Etiketa: nuk ma do zemra