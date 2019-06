Turqia dërgon anijen e dytë në Qipro, BE e paralajmëron

Ju sugjerojme

Të enjten, Turqia nisi një anije të dytë shpimi, e cila do të kryejë operacione për nxjerrjen e gazit natyror jashtë brigjeve verilindore të Qipros për tre muaj. Ky veprim rrezikon të rëndojë një konflikt me Qipron lidhur me të drejtat e juridiksionit për eksplorimin e naftës dhe gazit. Turqia tashmë ka një anije në det të hapur dhe Qipro javën e kaluar lëshoi ​​urdhër-arreste për ekuipazhin e saj. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian paralajmëruan të enjten Turqinë për t’i dhënë fund shpimit të gazit në ujërat e diskutueshme ose të përballen me sanksione nga BE, pasi Greqia dhe Qipro i kërkuan të ndërhynte.

