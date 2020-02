U dërgua në gjendje të rëndë në QSUT, ndërron jetë pacienti nga Berati

Ju sugjerojme



Një rast i rëndë me insufiçensë respiratore u regjistrua në Berat. Rasti që vinte nga qyteti i Skraparit dhe që paraqiste edhe probleme pulmonare, ishte një 45-vjeçar që është dërguar me urgjencë drejt QSUT-së Tiranë, për ekzaminim.

Raportohet se pacienti me insufiçencë respiratore të rëndë ka ndërruar jetë gjatë ditës së sotme. Mjekët nuk e kanë cilësuar rastin si një rast të thjeshtë viral sepse siç shprehen ata, analizat paraprake nxorën një problem të theksuar polmonar dhe për këtë arsye rasti është dërguar me urgjencë dhe me autoambulancë në QSUT.









