U kap me armë dhe para, pranë selisë së PS-së, Gjykata lë në qeli Vladimir Gjutën

Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Vladimir Gjutën. Ndalimi i Gjutës është bërë me 10 shkurt pranë selisë së PS duke lëvizur i armatosur, por në atë moment selia e PS ishte e mbushur me deputetë, ministra dhe vetë kryeministrin Rama pasi po zhvillohej mbledhja e Kryesisë.

Gjuta para grupit hetimor është shprehur se mbante armë me vete pasi kishte një shumë të madhe parash me vete dhe do ti thyente në Exchang-in që ndodhej pranë selisë së Partisë Socialiste.









Avokati i tij Naim Gjuta është shprehur për gazetarët se armën e kishte pasi i duhej për t’u mbrojtur dhe për shkak se kishte një vlerë të madhe eurosh me vete.

“Ka mbrojtur pasurinë e tij, gjykata vendosi ‘arrest me burg’ dhe për këtë arsye do e apelojmë”, u shpreh avokati Gjuta.

