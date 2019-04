U kap me kokainë 1 mln paund, 12 vite burg shqiptarit në Britani

Ju sugjerojme

Një emigrant i paligjshëm shqiptar është dënuar me 12 vite burg pasi u kap me 9,5 kg kokainë në makinë. Droga mund të kapte shifrën e rreth 900 mijë paundëve nëse do të përfundonte në treg.

26-vjeçari Suad Sufaj u ndalua në shtator të vitit të shkuar nga policia britanike, ku iu gjetën në makinë 1 kg drogë e llojit kokainë. Pas kontrolleve në shtëpinë e tij, policia gjeti edhe 8.5 kg të tjera kokainë.

Pas dënimit të tij Sufaj do të deportohet në Shqipëri ku edhe do të vuajë dënimin e Gjykatës Kingston Crown.

Etiketa: Britani e Madhe