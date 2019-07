U kritikua për paraqitjen skenike, Fjolla Morina: S’po u besoja syve

Ju sugjerojme

Fjolla Morina ka reaguar ndaj lajmeve të disa portaleve, të cilat lidhen me veshjen provokuese në koncertin që u mbajt mbrëmë në komunën Skënderaj. Në një postim në “Instagram”, Fjolla ka shfaqur habi ndaj reagimeve që ka shkaktuar veshja e saj, si dhe nuk ka ngurruar të ironizojë faktin se si ajo është vendosur në tabelë shënjestrimi për një veshje që të vërtetë ngjason me atë të këngëtares së njohur Rita Ora, kur performoi në Prishtinë për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës.

“Sot jam zgjuar me disa tituj portalesh të tmerrshme që i referoheshin dukjes dhe performancës sime në Skenderaj! Ëëëëëë…nuk po i besoja syve tek lexoja disa prej tyre. Me pak fjalë historia është kjo: Fjolla Morina është një këngëtare performuese e një zhanri të caktuar muzike. Ka një stil të sajin dhe nuk dëmton askënd që zgjedh të performojë në një qytet me një veshje të cilën nuk e ka për herë të parë.

Kam performuar dhe kënduar siç bëjnë të gjithë këngëtaret e zhanrit tim. Për mua të gjitha skenat janë njësoj. Ata që kishin ardhur në shesh ishin aty për të parë e dëgjuar Fjollën që shohin në TV, jo Fjollën që doni ju. Po e theksoj dhe një herë, isha mbrëmë në Skenderaj e ftuar si artiste, për të performuar, jo për të dhënë intervistë. Por nuk më çudit fakti që kaq shumë ju ka bërë përshtypje veshja ime si e Rita Orës kur performoi në Prishtinë”– ka shkruar Fjolla Morina.

