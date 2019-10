U largua nga Digitalb pas 10 vitesh, Jonida na njeh me “shtëpinë” e re

View this post on Instagram

Te dashur miq! Me shume kenaqesi bej publike sot per ju,se shume shpejt do te nis nje rrugetim per te cilin kam punuar keto kohe,e jam shume entuziaste. Nje rrugetim ne “shtepine time te re”. Shume shpejt,me nje pakete projektesh shume te vecanta do mund te takohemi se bashku ne GJIRAFA! Shume e lumtur qe jam tashme pjese e @gjirafavideo #gjirafavideo 😍 Dashuri per te gjithe ju❤️ Dhe shihemi shume shpejt!