Iu tregoi gishtin protestuesve, Borchardt kërkon ndjesë

Pas orësh të tëra debati në rrjetet sociale dhe më gjerë, nëse ambasadori i OSBE në Tiranë, Bernd Borchardt kishte bërë apo jo një gjest të pahijshëm ndaj protestuesve të “Astirit” mbrëmjen e kaluar, teksa dukej me një nga gishtat e ngritur lart, është vetë ai që vulos gjithçka. Sot ambasadori ka reaguar përmes një postimi në Twitter, duke kërkuar ndjesë për gjestin e tij, ndërsa shton se mbështet të drejtën e shqiptarëve për të protestuar paqësisht.

“Do të doja t’u kërkoja sinqerisht ndjesë atyre që mund të kem fyer dje. Unë e respektoj të drejtën e shqiptarëve për të protestuar paqësisht” – shkruan ambasadori Bernd Borchardt.

Mbrëmjen e kaluar ambasadori po kalonte në trotuarin ngjitur me Drejtorinë e Policisë së Tiranës kur një grup protestuesish, banorë të “Unazës së Re” po protestonin për lirimin e të afërmve të tyre, të shoqëruar nga uniformat blu, pas bllokimit të rrugës në “Astir”. Ambasadori kalon indiferekt pranë protestuesve dhe disa prej tyre iu drejtuan me fjalët “Shame on you”. Ky moment bën që Borchardt të humbasë qetësinë dhe në largim e sipër nxjerr gishtin e mesit të dorës së djathtë. Veprim i cili nuk u prit mirë nga protestuesit por as nga opinioni publik, pasi pamjet e këtij momenti bënë xhiron e rrjeteve sociale.

