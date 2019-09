U përfol për largim nga “Dance With Me”, Robert Aliaj flet për Mapo

Ju sugjerojme

Artisti Robert Aliaj ka konfirmuar zërat se nuk do të jetë më pjesë e panelit të spektaklit “Dance With Me”. I kontaktuar nga gazeta Mapo, Aliaj ka bërë me dije se ky vendim ka ardhur në sajë të revoltës së brendshme që ndjen ndaj mënyrës sesi funksionon cdo gjë në këtë vend.

E teksa nuk dihet se kush do të jetë personi që do të zërë vendin e tij, risjellim në vëmendje një pjesë të shkëputur nga intervista e realizuar pak kohë më parë për Mapo.

“Shqipëria është momentalisht vendi ideal për të vdekur. E di pse? Sepse është një popull me një mentalitet të tillë që lufton vetëm për bukën e gojës, nuk ka arsye, as nevojë për kulturë, as për të kërkuar ndryshime sociale. I duhet vetëm një furrë buke dhe një nevojtorw”-është shprehur në muajin qershor Robert Aliaj, duke lënë kështu të kuptohet se “Dance With Me” është një produkt pikërisht nga shoqëria e përshkruar.

Etiketa: Dance with me