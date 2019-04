U përfol për një lidhje dashurie, ja e vërteta e Adrolës me modelin

Ju sugjerojme

Modelja Adrola Dushi është komentuar së tepërmi në media për jetën e saj private, konkretisht për përfshirjen në një lidhje të re dashurie me një aktor e model të njohur në Amerikë, Pavllo Zengo. Ajo e ka mohuar vazhdimisht ekzistencën e një romance, duke pohuar rishtazi se është single.

Mirëpo, burime për Mapo bëjnë me dije se Adrola po bashkëjeton në Amerikë, ku po angazhohet edhe profesionalisht, prej 1 viti me Zengon. Mësohet gjithashtu se çifti e ka konsoliduar lidhjen e tyre edhe me familjet respektive.

Kjo lidhje dashurie vjen për Adrolën pas divorcit që pati me bashkëshortin e saj Adis Patushi, me të cilin ka edhe një djalë që e kanë pagëzuar me emrin Troi.

