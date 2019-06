U përfol se ishte arrestuar, ish-anëtari i AMA-s: Jam në Tetovë

Ju sugjerojme

Pas informacioneve të shpërndara nga burime policore se ishte shoqëruar nga ana e policisë, ka reaguar pedagogu i gazetarisë Zylyftar Bregu. Ai shprehet se nuk ka asnjë të vërtetë në këtë histori, dhe ai nuk është ndaluar, po ndodhet jashtë vendit, në Maqedoni, duke kryer një provim me studentët, pasi jep mësim edhe në Tetovë.

“Duke falenderuar te gjithe miqte, te afermit dhe dashamiresit te shqetesuar per lajmet e perhapura qellimisht ne media, bej me dije se deri tani nuk jam as ne hetim as I arrestuar!”,-shprehet Bregu.

Derimë tani mbetet e konfirmuar shoqërimi i antëtares së AMA-s, Suela Musta, e cila dyshohet se të ketë ndikuar në dhënien e një license kabllori për fisin Çapja. Duhet thënë se deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga ana e policisë apo prokurorisë mbi këtë operacion të gjerë që po ndërmerret.

Forcat RENEA kanë bllokuar të gjithë hapësirën ku ndodhet resorti në pronësi të familjes Çapja dhe e kanë rrethuar atë që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, në Elbasan.

Derimë tani në kuadër të këtij aksioni janë shoqëruar rreth 50 persona, 9 prej të cilëve u është prerë urdhërarresti. Mes personave të arrestuar është dhe Florenc Çapja, i akuzuar për pengmarrje dhe vrasje.

