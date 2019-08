U përplas nga makinat në Elbasan, ndërron jetë turistja izraelite

Ju sugjerojme

Turistja izraelite që u përplas nga një makinë në Elbasan, ka ndërruar jetë në spital. 31-vjeçarja Michel Nin, nuk i mbijetoi dot plagëve të marra.

Dy turistë izraelitë janë përfshirë dje në një aksident rrugor pranë unazës jugore të Elbasanit. Motori me të cilën po udhëtonin dy vizitorët e huaj u përplas me dy makina të tjera.

Një mjet tip “Toyota” me drejtues shtetasin me iniciale F. P., është përplasur me mjetin tip “Audi”, me drejtues shtetasin me iniciale B.U., të dy banues në Elbasan.

Në përplasje është përfshirë dhe motoçikleta tip “Honda” që drejtohej nga shtetasi izraelit me iniciale N.S. Një ditë më pas shtetesja izraelite ka nderruar jetë në spital.

Turistja izraelite pas aksidentit

Etiketa: Michel Nin