U pezullua puna pas tërmetit, nesër rihapen nëntë gjykata në 3 qarqe

Ju sugjerojme

Duke filluar nga disa e nesërme do të rifillojë puna në gjykata e Tiranës, Durrësit dhe Lezhës, në të cilat ishte pezulluar përkohësisht puna për shkak të tërmetit të fortë të 26 nëntorit.

Me anë të një vendimi, Këshilli i Lartë Gjyqësor bën me dije se puna do të rifillojë në Gjykatën e Tiranës, në atë të Apelit, në Gjykatën Administrative, atë të Shkallës së Parë dhe Apelit për Krime të Rënda.









Gjithashtu, puna do të fillojë edhe në Gjykatën e Durrësit, atë të Krujës, Kavajës dhe Kurbinit.

Etiketa: Durrës