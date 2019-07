U plagos me thikë, 40-vjeçari aksidentohet rrugës për në spital

Ju sugjerojme

Pak minuta më parë u raportua se një 40-vjeçar, i identifikuar si Berti Tahiraj, është plagosur me thikë nga një person i paidentifikuar, si pasojë e një sherri në lagjen nr.1 të qytetit të Sarandës, në një plazh privat.

I plagosuri ka marrë 3 goditje me thikë, në krah dhe në gjoks. Ai është dërguar menjëherë për në spital me një mjet privat, por si për ironi të fatit, makina me të cilën po udhëtonte është përplasur.

Tahiraj për momentin është në gjendje të rëndë për jetën.

Vijon…

Etiketa: berti tahiraj