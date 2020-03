U prek nga COVID-19, biznesmeni Elton Ilirjani jep lajmin e mirë

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Biznesmeni i vetëdeklaruar gej, Elton Ilirjani është shprehur se është infektuar me Covid-19 por se tani ai e ka kaluar dhe ndihet shumë mirë.





Nëpërmjet një postimi në ‘Instagram’ ai është drejtuar me këto fjalë: “Për ata që më urojnë vdekjen time, unë të paktën e kalova koladiumin. Bye bye”.









Po ashtu ai duket i lumtur që më në fund është bashkuar me qenin e tij të cilin e ka hedhur menjëherë në ‘Instastory’.

Biznesmeni ka ndarë dhe përjetimet gjatë kësaj situate dhe shprehet se futja e tubit gjatë fazës së intubimit ishte pjesa më e tëmerrshme.

“Unë u infektova fatkeqësisht, unë nuk e prisja. Kalova 12 ditë në shtrat dhe kam komunikuar me doktorët online. Nuk bëra dot një test dhe më erdhi një mesazh që duhet të ishe rëndë që të shkonim në spital. Edhe dy kushërirat e mia këtu nuk Nju Jork ishin me COVID-19. Në fillim kisha një gudulisje në fyt, pastaj pata temperaturë dhe u lidha në telefon me doktorët. Filloi një kollë e fuqishme, dy netë pa gjumë me dhimbje në mushkëri.

Pastaj u rrit temperatura, kisha dhimbje koke dhe luhatje në tension. Më kapi paniku, më mereshin mendtë. Detaji që i vuri vulën, ishte se unë pata një humbje të nuhatjes dhe të shijes dhe doktori më tha të qëndroja në shtëpi i veçuar. Unë jo vetëm kisha koronën por e kisha dhe shumë ngjitës. Gjëja që kisha më tmerr ishte kur mendoja që do më futej ai tubi, dhe do kaloja në fazën e intubimit,”– tha Ilirjani.

LEXO EDHE:

Etiketa: Elton Ilirjani