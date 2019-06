U prit me protesta, Rama: Shkodra, sfida ime personale

Ju sugjerojme

Nga Shkodra ku u prit me protesta nga opozita, kryeministri Edi Rama u shpreh në mitingun elektoral të mazhorancës, se transforimimi i këtij qyteti në 4 vitet e ardhshme do të jetë sfida e tij personale. Mitingu i socialistëve zhvillohej pak metra larg protestës së mbështetësve të PD. Kreu i qeverisë hodhi sërish akuza në drejtim të kryebashkiakes Voltana Ademi, të cilën e konsideroi të më të paaftën e gjithë historisë.

“Sot ju them shkodranëve që Shkodra e 4 viteve të ardhshem është sfida ime personale për të bërë bashkë me Valdrinin më shumë se në thuajse 30 vitet e marra bashkë nën drejtimin e atyre që sot kanë dalë në rrugë të madhe e nuk dinë më se çfarë të ofrojnë tjetër veç kërcënimeve, shantazheve, molotovëve dhe kaosit.

Më vjen shumë keq që nuk na u dha mundësia që drejtueses më të paaftë që është ulur ndonjëherë në karrigen e një kryetari bashkie të majtë apo të dhjathtë në të gjitha vitet e shtetit shqiptar, t’i jepnim një mësim të merituar me votë në një garë alternativash, e ballafaqimi demokratik. Pse? Kjo nuk është në dorën tonë, s’e zgjodhëm ne. Ata kapitulluan përpara fillimit të betejës zgjedhore, sepse plani i tyre nuk ka lidhje me Shkodrën, e me të ardhmen, plani i tyre është plani i 4 njerëzve në hall shumë të madh me drejtësinë që po u vjen atyre rrotull.

Nëse unë do isha njeriu që ata përpiqen të pikturojnë, si njeriu që i do gjithë pushtetet, dy vjet më parë i kisha mundësitë. Ikën nga parlamenti se nuk donin vettingun e filluan të njëjtin avaz, Rama ik, s’ka zgjedhje me Ramën. E mbajnë mend mirë se sa shumë i jam lut Bashës edhe kur BE e SHBA u dorëzuan”, u shpreh Rama.

