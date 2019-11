U refuzua në Festivalin e RTSH-së, Erik Lloshi: Vendim i padrejtë!

Ju sugjerojme

Këngëtari Erik Lloshi nuk është pranuar si pjesëmarrës në Festivalin e 58-të të Këngës. I ftuar në emisionin “Semafor” në RTSH, Lloshi shprehu pakënaqësinë për këtë vendim, duke thënë se është i padrejtë.

“Isha me tekst dhe muzikë të shkruajtur nga vetë unë. Me atë informacion që kam, ka kompozitorë të huaj, gjë që nuk është e lejueshme dhe më vjen shumë keq për këtë pjesë. Ka kompozitorë që nuk kanë kombësi shqiptare. Unë do vazhdoj ta them që është e padrejtë”-tha Erik Lloshi.









Risjellim në vëmendje se edhe kompozitorja Diana Ziu i është kundërvënë Festivalit të 58-të të Këngës; konkretisht producentes Vera Grabocka, pasi kjo e fundit nuk i ka pranuar produktin muzikor për konkurrim. Përmes një letre publike, Ziu e ka konsideruar Grabockën arriviste.

