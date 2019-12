U shkarkua nga Gjonaj, ish-drejtoresha thumbon me email ministren dhe Ramën

Ju sugjerojme

Ish-drejtoresha e Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë, Ketrin Treska i ka dërguar së fundmi një email kryeministrit Edi Rama dhe të gjithë stafit ministror, ku lë të kuptohet se ministrja Etilda Gjonaj e ka shkarkuar pa të drejtë.

Ndaj kësaj të fundit, Treska nuk e kursen ironinë, ashtu sikurse edhe ndaj sekretarit të Përgjithshëm Gentian Deva. Ish-drejtoresha i kundërvihet edhe punonjësve të Ministrisë së Drejtësisë, duke i konsideruar si njerëz pa dinjitet dhe servilë.









Në emailin e dërguar, Treska lë të kuptohet se në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, nuk ekzistojnë më njerëz të dhënë pas punës dhe etikës.

“I dashur kryeministër, në fuzionin e këtyre ditëve post-tërmet, lexo dhe dy rreshta të buzëqeshur nga unë. Të lutem, ndihmoje Etildën! Ndihmoje të sillet me kolegë e bashkëpunëtorë, ashtu si imagjinon se sillet me ju. Tregoja me takt që ta kuptojë se, kjo është shumë e rëndësishme për Ministrinë dhe për vetë Qeverinë. Ndihmoje të gjejë një Kabinet, ca drejtorë dhe këshilltarë të mirë.

Ndihmoje në këtë drejtim se, vetëm imazhi i “vajzës së mirë” nuk do ta ndihmojë qeverinë që po kryeson, të ketë një ministri që ndihmon suksesin. Sikur ta bëje menjëherë, në këto ditë të ngarkuara si sot, me siguri që Etilda do shndriste. Do llamburiste. Si një pemë e bukur e Vitit të Ri, ajo do bëhej modeli i suksesit qeveritar. Por kujdes, se më pas mund të të zinte vendin. Do ishte gati! Perfekte për të na prirë të gjithëve!”-shkruan Ketrin Treska.

“Kolegët e mi, të dashur djem! Bëhuni burra dhe përballuni si të tillë, qoftë dhe me ministreshën që jua shpërfill dinjitetin më shumë se mashkulloritetin. Shumë shpesh ju kam parë dhe ju të gëlltiteni dhe duroni pa fund, nën frikën e shkarkimit me një “të kërcitur gishtsh”. Në fakt, kështu e ka të parashikuar ligji për shërbimin civil, “shkarkimi bëhet me kërcitje gishtash të titullarit”.

Këshilla ime për ju, është që ndonjëherë mund edhe t’i thoni Stop, sokëllimave të përçarta të Etildës. Kjo vlerë edhe për ty Sekretar. Bëhu burrë ndonjëherë se, nuk bëhet kiameti dhe as prishet prokurorimi. Për të njohurit e Kryeministrisë, kam nostalgji. Për kohët kur punuam bashkë dhe bisedonim për punë me etikë…dhe ato ikën, nuk duruan dot më, veç shumë pak, ikën nga sytë këmbët. Shpëtuan nga Ministria e Drejtësisë. Shpëtuan nga ministresha. Ikët ju, po iki dhe unë”-vijon më tej ajo.

“Për kolegët/koleget: Sidomos për ata që u përlotën kur ika dje dhe u tronditën shumë kur më panë që mblidhja sendet vetjake të zyrës. Nuk përmend dot emra, se edhe lotët mund t’ju ngarkojnë me faj. Sekretari Gent do mërzitej dhe do ju merrte në pyetje me orë të gjata siç e ka zakon, thua nuk ka punë të bërë, ndërsa Etilda do ju hakërrehej: kush do t’iki pas saj, se ju shkarkoj menjëherë! (me një të kërcitur gishtash në fakt).

Por kam një këshillë për ju…mos duroni kurrë t’ju shkelet dinjiteti apo t’ju ndrydhet personaliteti, nga askush, as nga Gent Sekretari, as nga Etilda Ministresha. Mos e lejoni më, as njërën, as tjetrën. Puna nuk është çark, është punë dhe frymë bashkëpunimi në grup, për përmbushjen e objektivave të vendosur dhe për t’i shërbyer njerëzve të vendit tonë që, ftohtë i thërrasin taksapagues. Puna duhet t’ju japë kënaqësi”- shkruan Treska.