U shty, a u rrëzu?

Ju sugjerojme

(Farsë mbi një farsë)

Sipas barinjve të kahershëm, po dhe të tufëzave të Partisë së Ruçit, kur “binte uku nër’ berre”- (ujku sulmonte tufen,) qenve që kishin detyrën alarmit, ndodhte t’u qepej goja.









Çobania e kohës për këtë dukuri të përsëritur, në menyrë ma shumë bestyte sesa religjoze, ndoshta të dyja bashkë, kishin shprehjen se ua lidhte gojën i sh’Mërteni.

Dialekti më saktë e folmja e Mirditës, dhe njohuritë e mija në gjuhësi nuk më ndihmojnë shumë se për cilin shenjt bëhet fjalë. Mundet ndonjë mbishtresim i ndonjë zoti pagan. Po gjasat jané shënMit(ë)ri.

Nuk e di gjithashtu as nuk kam lexu se çfarë ndodh në psikën e këtyre kafshëve-rojtëse, gjithësesi paniku e ka pjesën e vet në këtë marra-gojë.

Po në kontekstin social shprehja frazeologjike “ia ka mbyll sh’merteni…” gjallon, kur bëhet fjalë për dikë që hesht kur nuk duhet. Sikundër është gjithënormativ antonimi (i pjesshëm )”leh si qeni n’hanë…” kur ta mërzit…

Jo larg rri dhe tjetra po me konotacion qensh, …mbylle-lidhe buçen…!

Edhe miqësimi i një shenjti me damçorin, dmth aleat me “ukun” kundër grigjës duke u hequr shulat “armës” së qenëve, kalon përmes shumë shpjegimesh, jo rrallë edhe pargjykimesh, ku dy rrinë dallueshëm në të njejtën linjë; i pari ai religjoz se Sheni… i frazeologjisë, e ka detyrim të kujdeset edhe për “ukun” si për gjithë gjallesat. Tjetra darviniane që ka lidhje me zingjirët dhe ekonominë e species.

E verteta është se në asnjë rast nuk lihen dyshime për komplote a kompromise midis grabitqarit dhe rojtsave në kurriz të grigjës.

Por me të dalë nga gojëdhënat, frazeologjitë dhe trillet, do mbërrijmë në “saharanë” kronopolitike të komunitetit tonë, e prej aty të pret e ejtja e politikës së lartë, ku delet e hutuara që pakësohen dramatikisht përditë në numër, duhet të asistojnë në farsat e “ukut”.

Të ejten e fundit e lal’Mozi i tufëzës, diktaturës dhe i grykës së pushkës shtyu me bërryl (për më vonë) projektin e ligjit të gojë-lidhjes.

Në fare pak minuta, një ligj ortekor, gjigand, që për nga fama e fuste në xhep “çelikun e partisë” së pesë dekadave, përfundon në një farsë të thjeshtë që lëkundet si kungulli në ujë. Kjo sidoqoftë do të kalonte si ligj P.P.P-je nën rrogoz, po të mos e kishte lozen dhe rrënjën në farse tjetër “…punë qensh’, në fabulën e së cilës heroi pozitiv të ishte kryeministri i vendit.

Atë ditë kur kreu…po u këndonte ninullën e gjumit, deleve të çoroditura, e shqetëson një tufë qensh lagjeje tek po merreshin me zanatin e tyre. Kryeministri duke parë me sa duket se melodia e tij po i kak’ofonohej keq me rivalët, trashi zërin dhe urdhëroi që ata atje të pushonin.

Normalisht sipas precedentëve duhej të vendosej qetësia, sepse nuk ishin larg vitet 2013-17, kur shungëllonte veç zeri i tij sovran e rivalët… soditnin pa bëzajtur veprën e “shtetbërjen” në hapsirën e të cilit fluturonin hënat, mushkonjat dhe gomerët, ndërkohë që skuadra e tahirzinjve me brumbujt…, bënin kërdinë mbi trupin ekonominë, shëndetin politik e institucional të vendit.

Po ndersa urdhëri nuk po zbatohej, këtij jo vetëm iu trash zëri, po iu ngref edhe kreshta dhe aty flakë për flakë, u futi një të sharë me (ana)listë shpije.

Dhe kur ata prap nuk i ulën veshët, gjë që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në karrierën e tij, u shpërvoli buzët dhe zbuloi “qezërit” e ligjit.

Farsa “at the top.” Projektligji i goj-lidhjes dmth e censurës, mbajti në suspancë e ushqeu me publicitet gjith qenërinë e ertv-ve për muaj me radhë derisa përfundoi tek lal’mozi i tufëzës, diktaturës dhe i grykës së pushkës.

U shty apo u rrëzu?

Etiketa: Zef Zefi