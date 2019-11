“U trondita nga ajo që la pas tërmeti”/ Pacolli dhuron 1 mln €

Ju sugjerojme

Pasi ka parë nga afër pasojat dramatike që la pas tërmeti shkatërrues, me jetë të humbura dhe rrënim shtëpish, Behgjet Pacolli me dy djemtë e tij, dhurojnë 1 milion euro për rindërtimin e zonave të prekura nga tërmeti.

Zv/kryeministri i Kosovës vizitoi një ditë më parë zonat e shkatërruara në Thumanë dhe Durrës.









“Unë u trondita kur pashë dëmet në jetën e njeriut dhe në infrastrukturë që tërmeti shkatërrues po lë pas në Shqipëri. Kjo kërkon solidaritet dhe mbështetje për të siguruar që qytetarët e prekur mund të kthehen shpejt në jetën normale. Kemi vendosur së bashku me familjen time (ne djemtë e Isa dhe Ruhan Pacollit) që të dhurojmë #1milion Euro për rindërtimin e zonave të prekura nga tërmeti.

Ky donacion do të shkojë në funksion të rindërtimit dhe bashkë me Qeverinë e Shqipërisë do të menaxhohet në mënyrë transparente dhe të sigurt. Kjo është më e pakta që unë dhe familja ime mund të bëjmë për Shqipërinë tonë të dashur. Mbështetja ime për vëllazerit tonë do të jetë e vazhdueshme dhe shpresoj së shpejti ata të kthehen në normalitet. Unë pres po ashtu që në menyrë të organizuar të pranoj edhe qindra familje këtu në Prishtinë”, shkruan Pacolli në Facebook.