U vra ish i dashuri, gruaja nga Kavaja e martuar dhe me fëmijë

Detaje të reja bëhen me dije në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi sot pas mesnate në lagjen nr.2 në Kavajë, ku mbeti i vdekur Dritan Haxholli, ish i dashuri i M.Q. Burime për Report.tv bëjnë me dije se gruaja është e martuar dhe ka një fëmijë dy vjeç. Ndërkohë burri i saj ndodhet emigrant në Itali.

Mësohet se gruaja kishte lidhje dashurie me Haxhollin, i cili mesa duket nuk ka pranuar ndarjen dhe ka shkuar në banesën e gruas për t’u sqaruar, pas disa mesazheve gjatë natës. Aty ndodheshin shtetas të tjerë në ndihmë të vajzës. Menjëherë ata janë konfliktuar duke qëlluar me armë. Haxholli me kallashnikov ndërsa Toçi me pistoletën e shërbimit.

Për pasojë ky i fundit (Bledar Toçi) ka mbetur i plagosur dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa Dritan Haxholli ka humbur jetën si pasojë e një plumbi në pjesën e qafës.

