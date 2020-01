Udhëheqësi suprem i Iranit kërcënon Shqipërinë: Vend shumë i keq, strehon armiqtë tanë

Ju sugjerojme

Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka reaguar pas sulmit ndaj dy bazave amerikane në Irak. Në deklaratën e tij ai nuk ka lënë pa përmendur edhe Shqipërinë ku strehohen 3,200 anëtarët e lëvizjes së rezistencës iraniane, pjesë e Organizatës Popullore të Muxhahedinjëve të Iranit, (MEK).

Duke folur para një salle të mbushur me politikanë dhe ushtarakë të lartë, Khamenei vlerësoi gjeneralin Qasem Soleimani, duke u ndalur te Shqipëria me fjalët:









“Është një vend shumë i vogël por shumë i keq europian, ku elementë amerikanë bashkëpunojnë me tradhtarë iranianë dhe planifikojnë kundër Republikës Islamike. Dhe plani që kishin u pa qartë, me protestat që u mbajtën në Iran, pasi disa nga ata tradhtarë erdhën në Iran për të protestuar. Agjentë armiq nisën të zbatojnë planin për të sabotuar, vrarë dhe opër të shkatërruar si qeverinë ashtu dhe kushtetutën tonë”, deklaroi ai.

Ayatollah Ali Khamenei tha se “ky rajon nuk e lejon praninë e SHBA-së” dhe se Irani i dha SHBA-së “një shuplakë në fytyrë natën e kaluar”.

Ai thotë se “martirizimi i komandantit të vrarë Qasem Soleimani tregon gjallërinë e revolucionit tonë para botës”. “Mbrëmë, ne u kemi dhënë një shuplakë në fytyrë”, thotë ai, duke folur për sulmet ndaj bazave amerikane.

Khamenei gjithashtu tha se Amerika u përpoq ta përshkruaj Soleimanin si një “terrorist” i cili ishte “i padrejtë”. Turma iu përgjigj deklaratave të tij me thirrje “Vdekje për Amerikën”.

“Kur bëhet fjalë për konfrontim, veprimi ushtarak i këtij lloji nuk është i mjaftueshëm. Ajo që ka rëndësi është se prania e Amerikës, që është një burim korrupsioni në këtë rajon, duhet të marrë fund. SHBA mund ta lëndojë Iranin-por ata do ta lëndojnë vetveten disa herë më shumë. Kam thënë edhe në një fjalim tjetër (gjatë presidencës së Presidentit Obama) që ka përfunduar koha që do të goditemi dhe të ikim. Nëse na goditni, do të ju goditim”, ka thënë Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Muxhahedinët në Shqipëri

Shqipëria ka pranuar Muxhahedinët iranianë në Shqipëri në vitin 2016 në bazë të një marrëveshje me SHBA-të.

Muxhahedinët iraniane përfaqësojnë një lëvizje opozitare në mërgim, që synon rrëzimin e Republikës Islamike të Iranit. Ajo u themelua në vitin 1965 nga një grup studentësh si një lëvizje komuniste, që kishte për qëllim kryesor rrëzimin e regjimit të Shahut.

Plani i ndërkombëtarëve ishte shpërndarja e këtij grupimi në disa vende, për t’i shpëtuar nga sulmet e vazhdueshme që ndërmerrnin ndaj tyre autoritetet irakiane. Por, asnjë vend tjetër nuk pranoi që të strehojë anëtarët e MEK.

Në 2014, Shqipëria pranoi që të marrë edhe pjesën tjetër të luftëtarëve të MEK të mbetur në Irak. Gjatë verës së shkuar, muxhahedinët përfunduan ndërtimin e kampit të tyre në Manzë, duke e pagëzuar me emrin “Ashraf 3”.

