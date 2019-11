UEFA cakton grupet e Europianit, ja ku mund do të luaj Kosova

Ju sugjerojme

Pasi mahnitë të gjithë me futbollin që zhvilluan edhe pse janë kombëtarja më e re në Europë, Kosova ka mësuar se me çfarë kundërshtarido të përballet për të siguruar një biletë në ‘Euro 2020″.

Kosova mund të jetë pjesë e grupeve C dhe F, çka do e detyronte të luante me kombëtare si Ukraina, Gjermania apo Holanda. Me Kosovën ende në luftë për një biletë, të gjithë shqiptarët do të kenë sytë edhe nga shorti i ditës së nesërme.









Shorti për grupet përkatëse:

GRUPI A (Ndeshjet në Romë dhe Baku)

Itali/Francë/Poloni/Zvicër/KroaciPortugali/Turqi/Austri/Suedi/Republika ÇekeFinlandë/Uells

GRUPI B (Ndeshjet në Shën Petersburg dhe Kopenhagen)

Belgjikë,Rusi,Danimarkë,Finlandë/Uells

GRUPI C (Ndeshjet në Amsterdam dhe Bukuresht)

Ukrainë, Holandë, Portugali/Turqi/Austri/Suedi/Republika Çeke

Fituesi i play-off LIga A (vetëm nëse është Rumania) ose fituesi i Liga D (Gjeorgji/Maqedoni e Veriut/Kosovë/Bjellorusi). Nëse Rumania fiton Ligën A, shkon automatikisht në këtë grup, përndryshe këtu përfundon direkt fituesi i Ligës D ku është Kosova dhe skuadra e Ligës A përfundon në Grupin F.

GRUPI D (Ndeshjet në Londër dhe Gllasgou)

Angli/Francë/Poloni/Zvicër/Kroaci

Portugali/Turqi/Austri/Suedi/Republika Çeke

Fituesi i play-off Liga C (Skoci/Norvegji/Serbi/Izrael)

GRUPI E (Ndeshjet në Bilbao dhe Dublin)

Spanjë/Francë/Poloni/Zvicër/Kroaci

Portugali/Turqi/Austri/Suedi/Republika Çeke

Fituesi i play-off Liga B (Bosnjë Herzegovinë/Sllovaki/Irlandë/Irlandë e Veriut)

GRUPI F (Ndeshjet në Mynih dhe Budapest)

Gjermani/Francë/Poloni/Zvicër/Kroaci

Portugali/Turqi/Austri/Suedi/Republika Çeke

Fituesi i play-off Liga A (Islandë/Bullgari/Hungari/Rumani) ose Liga D (Gjeorgji/Maqedoni e Veriut/Kosovë/Bjellorusi).

Etiketa: ja ku mund do të luaj Kosova