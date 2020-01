UEFA organizon kompeticionin e parë të Europianit për PES, Shqipëria kundër Serbisë

Ju sugjerojme

Për herë të parë në histori UEFA ka vendosur të organizojë një turne të mirëfilltë me 55 Federatat anëtare. Bëhet fjalë për një Europian i cili do të zhvillohet elektronikisht teksa konkurruesit do të përplasen në një nga video-lojërat më të famshme, “Pro Evolution Soccer”. Secili vend do të dërgojë përfaqësuesit e vet, teksa së fundmi janë zbuluar edhe grupet e këtij kompeticioni risi.

Kështu, të përzgjedhurit nga Shqipëria do të sfidojnë në grup pjesëmarrësit nga Serbia, Anglia, Spanja dhe Letonia. Sakaq, Kosova është në një grup me Gjeorgjinë, Irlandën e Veriut, Lituaninë, Bjellorusinë dhe Luksemburgun.









Të gjithë pjesëmarrësit me ekipet e tyre do të ndeshen dy herë mes tyre dhe kualifikohet vendi i parë në grup së bashku me gjashtë vendet e dyta më të mira. Ndeshjet mes konkurrentëve do të zhvillohen një kundër një. Në muajin nëntor të gjithë Federatat filluan kërkimet për lojtarët më të mirë në vendet e tyre, ndërsa në fund të turneut skuadra fituese do të marrin bileta për në finalen e Euro 2020 si dhe një shumë parash. /VipSport.al/

