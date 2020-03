Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook

Drejtoria e Ujesjellës Kanalizimeve Tiranë ka njoftuar qytetarët se pikat e saj do të jenë të hapura në çdo zonë të kryeqytetit nga e hëna-shtunë, ora 08:00-12:00. Teksa u kërkon qytetarëve që të zbatojnë masat në ruajtjen e distancës, UKT thekson se pagesat mund të bëhen edhe përmes rrugëve alternative.

UKT bën me dije se për defekte apo probleme të tjera që lidhen me furnizimin me ujë apo rrjetin e kanalizimeve telefononi në numrin tonë të gjelbër📞 0800 44 88, i cili është aktiv 24 orë në 7 ditë të javës.









Njoftimi i plotë:

Për t’ju ardhur sa më pranë, na gjeni në çdo zonë të kryeqytetit nga e hëna-shtunë, ora 08:00-12:00:

💧PIKA UKT – Rruga “Llazi Miho” mbi Spitalin Amerikan 3 (zyrat qëndrore)

💧PIKA UKT – Rruga “Petro Nini Luarasi”, mbi “Shkollën e Baletit”

💧PIKA UKT – Rruga “Bardhyl” përballë Spitalit

💧PIKA UKT – Rruga e “Kavajës”, përballë me Globe

💧PIKA UKT – Sauk

💧PIKA UKT – Qesarakë

▫Njësia nr. 3 UKT – Rruga “Jusuf Vrioni”, Blloku Vasil Shanto

▫Njësia nr. 4 UKT – Rruga “Artan Lenja”, Pranë Rep. të Zjarrfikseve

▫Arka UKT- Rruga “Mine Peza”

▫Arka UKT – Rruga “Ali Demi”

▫Arka UKT – Sheshi “Ëilson”Kërkojmë bashkëpunimin tuaj në respektimin e distancës së lejuar nga autoritetet për të shmangur çdo grumbullim apo kontakt që mund të ekspozojë qytetarët dhe punonjësit me virusin e ri, COVID-19 (Coronavirus).

Për kryerjen e pagesave të faturave të ujit ju mund të përdorni edhe këto kanale alternative:

– Aplikacionet Bankare e-Banking

– Easy Pay

– Western Union

– AK Invest

