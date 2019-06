Ultimatumi i Bashës, përgjigjet Rama: Ikim kur ta vendosë populli

Ju sugjerojme

Në mbyllje të protestës së djeshme, Lulzim Basha paralajmëroi Ramën se “koha e fjalëve po mbaron dhe në protestën e ardhshme do të flasë sovrani”. Por Rama i përgjigjet Bashës po me ‘popull’ duke thënë se “ne do ikim kur ta vendosë populli, pasi ndryshe ne s’na tund asgjë”. Rama tha se do shkojnë në burg të gjithë ata që do cënojnë insitutcionet e vendit.

Këtë deklaratë Rama e bëri sot pasdite në ndalesën e radhës së fushatës, në qytetin e Rrëshenit, ku prezantoi Ndrec Dedën për një mandat të dytë.

Rama foli pak për kandidatin dhe për Bashkinë e Mirditës, duke përmendur investimet e bëra nën qeverisjen lokale të PS, dhe mandej u ndal gjatë tek opozita e cila ka bojkotuar zgjedhjet e 30 qershorit dhe proteston prej 4 muajsh për largimin e Ramës.

Ata, – tha Rama, – kanë dhënë leje shtazanie për kriminelët e burgjeve kur kishte fushata elektorale. Kanë dalë për të lind kriminelët. Këta janë dembel dhe një justifikim s’dinë të bëjnë taman”.

Më tej u ndal tek protesta e djeshme. “I bëjnë protestat natën që të mos duket ku është luani dhe dhelpra. Imagjino mos ta kishin kap kamerat atë momentin kur protestuesit rrahin babë e bire dhe plaku (Berisha) thoshte e rrahu policia”.

“Ata ikën nga parlamenti dhe pastaj erdhën aty për të hyrë brenda me protesta. Unë ju them kurrë mos u kthefshi se s’po na merr malli. Ata do hyjnë në parlament në shtator 2021.

“Ç’a duan tani? Duan të shkatërrojnë zgjedhjet me budallenj verdallë nëpër Shqipëri. Do çohen laçianët, mirditorët dhe ata të Milotit që të shkojnë brenda (burg) e të mos shkojnë më në Itali. Ata paçin veten në qafë nëse bëhen budallenj e u shkojnë prapa këtyre”, tha Rama.

Më tej Rama tha se nuk pranoi të shtyjë zgjedhjet e 30 qershorit jo nga frika se mos humbet por se kjo do kthehej në një precedent të rrezikshëm.

“Unë u them atyre që s’janë me ne: Se do ikim kur ta vendosë populli se ndryshe ne s’na tund asgjë. E dyta mos u merrni me ikjen tonë por shihni veten se sot në qeli janë me dhjetëra djem se i morën këta i përplasen nëpër institucione si mish për top.

30 qershori është i rëndësishëm për Shqipërinë ndaj nuk e shtyjmë. Ne budallait nuk i hapim rrugë. Ne në zgjedhje ata i mundim në gjumë, por krijohet precedenti i rrezishëm dhe vendi kthehet në rrumpallë. Pra ata vendosën të ikin nga zgjedhjet. Ata vetem vrasin veten politikisht. Ata s’marrin do vendimin për ne. Drejtimi i tyre dihet…”, perfundoi Rama fjalimin në qytetin e Rrëshenit.