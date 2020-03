Ultimatumi i Metës: Në 15 mars shpërndaj parlamentin

Ju sugjerojme



Nëse mazhoranca nuk reflekton për ligjin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese deri më 15 mars, Presidenti premton se do të shkojë personalisht në parlament, për të firmosur shpërndarjen e tij. Për këtë ai u kërkoi qytetarëve ta mbështesin me një tjetër tubim, këtë herë para parlamentit.

Reagon Rama: Meta nuk mund të firmosë shpërndarjen e kuvendit

Interesimi ishte i madh, pasi pasditja e djeshme ishte cilësuar si një “provë force” për Presidentin e Republikës, i cili e kaloi dje, duke premtuar se më 15 mars do të shpërndajë parlamentin nëse mazhoranca nuk tërhiqet nga shkelja e kushtetutës. Në një nga tubimet ndoshta më të mëdha të mbajtura ndonjëherë në këto vite pluralizëm, si rrallëherë do gjejë të mbledhur bashkë, të djathtë e të majtë. Një tubim që kreun e mazhorancës Edi Rama do e detyronte të mblidhte dy herë kryesinë e PS-së, jo vetëm për pjesëmarrjen, Meta në mënyrë demonstrative firmosi kthimin e dekretit për betimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, por duke dhënë dhe një ultimatum. Presidenti u premtoi qytetarëve se pas 15 marsit kur të ketë përfunduar reforma zgjedhore, në rast se mazhoranca nuk e merr seriozisht dekretin e firmosur, ai do të shkojë vetë në parlamentin e Shqipërisë. Por jo për të dëgjuar folësit apo kryeministrin, por për ta shpërndarë atë me dekret.









Dekreti

Opozita do e mbështeste dhe të gjithë krerët e saj me në krye Lulzim Bashën ishin aty, por këtë herë si qytetarë të thjeshtë. Aty ndodheshin dhe Monika Kryemadhi apo Sali Berisha që po e ndiqnin tubimin nga mesi i turmës. Në krah të Metës në podium qëndronin, aktorë, juristë studentë e diplomatë. Ishte ora rreth 17.15 kur ai doli nga presidenca krah tyre dhe duke bërë shqiponjën me duar, dhe duke u ulur në gjunjë. Manifestimin do e drejtonte aktori Neritan Liçaj, i cili fillimisht ia dha fjalën juristit Ledi Bianku. Pas tij me radhë artistët Bujar Kapexhiu dhe Edmond Budina si dhe diplomati Agim Nesho.

Me një sjellje të shkujdesur, dhe me gjuhë të drunjtë në drejtim të mazhorancës Meta do të radhiste të gjitha shkeljet e bëra sipas tij nga qeveria por edhe nga parlamenti. Që nga kapja e Gjykatës Kushtetuese që kërkon t’i bëjë Rama, te ligji për dividentin që sipas tij favorizon oligarkët, te largimi i shqiptarëve të cilin Meta do e cilësonte si një eksod i një vendi në luftë e të tjera me radhë. Meta u shpreh se dhe parlamenti është në shkelje të ligjit, pasi nuk plotëson numrin e duhur të deputetëve që duhet të jetë 140. Përgjatë gjithë kohës do të dëgjoheshin thirrjet e protestuesve “shpërndaje, shpërndaje”.

Meta në mënyrë demonstrative do të firmoste kthimin e ligjit për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, duke bërë një tjetër premtim. “Nëse grushti i shtetit, organizata mafioze ndërkombëtare, nuk e merr seriozisht këtë dekret, unë e jap fjalën, në emër të këtij flamuri, për të cilin janë vrarë mijëra e mijëra dëshmorë e heronj, se pas datës 15 mars, kur të përfundojë Reforma Zgjedhore, që është një kusht, populli kuqezi që votoi sot për vdekjen e grushtit të shtetit, unë Ilir Meta betohem se atë dekret nuk do ta firmos këtu, por në mes të Parlamentit, atje, në mes të krimit. Unë i pari dhe gjithë populli kuqezi, jemi populli që vuajtëm më shumë se kushdo komunizmin, jemi një popull që jetën e japim, demokracinë jo”, -tha Meta.

Për këtë ai kërkoi që atë ditë qytetarët të mblidhen sërish para parlamentit në mbështetje të tij. Në fund Meta iu kërkoi të pranishmëve të largohen paqësisht, që mos u lënë alibi sipas tij “puçistëve” për të përbaltur këtë reagim qytetar.

Lufta Rama-Meta

Po tani çfarë ndodh? Premtimi i Presidentit për shpërndarjen e parlamentit duket se nuk ka kaluar pa shqetësim nga kryeministri i vendit Edi Rama, i cili deri më tani është munduar t’i injorojë thirrjet e presidentit. Meta, nuk u nxitua që ta firmoste atë dekret që ditën e djeshme duke pritur që mazhoranca të reflektojë. Deri më tani Rama duke përfituar dhe nga reagimi anemik i qytetarëve, por dhe nga mungesa e opozitës në parlament ka mundur të bëjë çfarë ka dashur. Mohoi dekretin e anulimit të zgjedhjeve lokale dhe nuk zbatoi dekretin për zgjedhje në 13 tetor. Por në rast se një luftë me opozitën mund ta konsiderojë si politike, një luftë institucionale të këtyre përmasave ende nuk dihet si do e justifikojë përpara ndërkombëtarëve. Ai e di fort mirë se përpara ka një politikan, i cili i njeh mirë lojërat e oborrit.

Të tërhiqet nga projekti i tij për gjykatën kushtetuese i rrezikohen zgjedhjet lokale të qershorit, por edhe ligjshmëria e atij parlamenti që e mban në pushtet, por që s’ka numrin e duhur të kartonave sipas kushtetutës. Ai (Meta) sinjalin e parë si njeri i veprimit dhe jo vetëm i fjalëve e dha duke i kthyer mbrapsht një projektligj përpara mijëra njerëzve. Por nuk përjashtohet mundësia që në tubimin përpara parlamentit, në mbështetje të presidentit të jenë shumë herë më tepër se aq. Ilir Meta diti ta luajë mirë mbështetjen qytetare dhe bëri një premtim që në kushtet aktuale ka një mbështetje jo të vogël. Largimin e kësaj mazhorance me dekret. Këtë herë lojërat juridike nëse e bën dot Meta apo jo, nuk pinë shumë ujë.

Vetë Rama nuk priti Gjykatën, por nxitoi të ngrinte një komision hetimor parlamentar për shkarkimin e Metës, megjithëse e di që është e pamundur ta bëjë. Ndoshta dhe Presidenti e ka të pamundur ta shpërndajë parlamentin, por gëzon të drejtën e dekretit, dhe ata qytetarë që ishin dje atje e marrin për të mirëqenë. Edhe në këtë rast duhet gjykata Kushtetuese për ta interpretuar ashtu siç tha dhe Meta jemi në një fushë pa arbitër, dhe përplasja e brirëve ka filluar. Kryeministri ka zgjuar zemërimin e Metës, me mendimin se e kish futur në cep të ringut me detyrën e Presidentit. Se çfarë do ndodhë kjo mbetet për t’u parë pas datës 15 mars.

Rama: Meta s’mund ta shpërndajë parlamentin, po bën fushatë brenda opozitës

Kryeministri Edi Rama është munduar ta injorojë dhe një herë deklaratën e Presidentit, megjithëse mblodhi dy herë brenda ditës kryesinë e PS-së . I pyetur për ultimatumin e Metës për shpërndarjen e Parlamentit pas datës 15 mars, Rama tha se presidenti nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Ai tha gjithashtu se kreu i shtetit ka çelur fushatën për të marrë drejtimin e opozitës. “Presidenti del dhe shpërthen para jush. Meta nuk mund të firmosë për shpërndarjen e Parlamentit. Iliri ka çelur fushatë brenda opozitës. Nuk ka asgjë të re këtu. Thashë se për çfarë do të më pyesnit”, u shpreh Rama.

Basha: Jam këtu si njeri i thjeshtë, ky është një bashkim qytetar

Lideri demokrat Lulzim Basha i është bashkuar tubimit të president Ilir Meta duke dalë jo nga zyra e tij në selinë e PD-së, por nga kafja e hotel Rogner, ku më herët kishte takuar ambasadoren amerikane Yuri Kim. “Mesazhi im është një falënderim nga zemra për gjithë qytetarët që i janë përgjigjur thirrjes për të mbrojtur Kushtetutën dhe një citim i një prej baballarëve themelues të SHBA Thomas Jefferson: e vetmja garanci për ruajtjen e lirisë është mbrojtja e Kushtetutës dhe se liria dhunohet, kur Kushtetuta shkelet. Në Shqipëri kushtetutës i ka mbetur vetëm kapaku. Mendoj se kriza politike duhet zgjidhur një orë e më parë për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe se e vetmja zgjidhje janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet legjitime vendore. Kjo nuk është një protestë, është një tubim drejtuar gjithë qytetarëve shqiptarë në mbrojtje të Kushtetutës dhe unë këtu ndodhem si qytetar, si prind, si bir nëne e babai, si bashkëshort dhe si bashkëqytetar i juaji. Unë kam dalë bashkë me miq të nderuar, me zotin Mustafaj, me zotin Bisha dhe miq të tjerë për të dhënë mesazhin e qartë se ky është tubim qytetar. Thirrja u është drejtuar qytetarëve dhe ky është një bashkim qytetar”, tha Basha.

Youri Kim: U befasova nga flamujt amerikanë, po s’kemi lidhje me manifestimin

Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar pas manifestimit që bëri sonte Presidenti Meta. Teksa është shprehur në mbështetje të demonstrimit paqësor të njerëzve, ambasadorja amerikane, ka nënvizuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë të bëjnë me këtë event, kjo, duke pasur parasysh se Ilir Meta valëviti flamurin amerikan gjatë fjalës së tij. “U befasova kur pashë flamurin amerikan në “manifestimin” e sotëm. Për të shmangur çdo konfuzion, ne dëshirojmë të sqarojmë se ndërsa SHBA mbështet të drejtën e protestës paqësore, ne nuk kemi asnjë lidhje me “manifestimin” e sotëm”.

