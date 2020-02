Ultimatumi i OFL-së, avokati: Lul Berisha s’ka prona, motrës së tij ia ktheu gjykata

Operacioni Forca e Ligjit ditën e sotme u ka nisur formularin për deklarimin e pasurinë, Lulzim Berishës, ish-kreu i bandës së Durrësit dhe Ardian Çapjas në Elbasan. Në një konferencë për mediat, përfaqësuesja e OFL deklaroi se për 48 orë këta persona duhet të justifikojnë pasurinë në të kundërt do të sekuestrohet.

Pas kësaj deklarate ka ardhur edhe reagimi i avokatit të Lulzim Berishës. Detar Hysi, avokati i Lulzim Berishës sqaroi se nuk u është dhënë asnjë lloj dokumenti për të bërë deklarimin e pasurisë dhe mbi të gjitha pasuritë e klientit të tij janë hetuar dhe i janë kthyer me vendim gjykate që në vitin 2007.

“Klienti im nuk ka cfarë pasurish të deklarojë i kanë sekuestruar krimet me kohë. Lulzim Berisha ka një bar kafe me qira dhe një autobot që shpërndan naftën për anijet. Pronat e të motrës së Lul Berishës i ka kthyer gjykata e Larte. Lul Berisha është një qytetar i lirë që respekton ligjet, paguan tatimet. Të gjitha pronat e Lul Berishës kanë kaluar në favor të shtetit me vendim të gjykatës së Lartë” thotë avokati i tij.