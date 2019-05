Ultranacionalistët serb protestojnë kundër bukëpjekësit shqiptar

Ju sugjerojme

Kjo nuk është dita e parë dhe me gjasë nuk do të jetë as e fundit. Me qindra ultranacionalistë serb janë ngritur në protestë kundër një shqiptari që ka një biznes, furrë buke, në periferi të Beogradit.

Në fillim i dërguan koka derri të prera tek dera dhe tani janë ngritur me parulla kunder tij: “pa respekt nuk ka biznes”. Protestuesit thonë se vëllai i pronarit të furrës së bukës ka nxjerr në rrjete sociale shqiponjën dykrenare. Kjo sipas tyre është e patolerueshme dhe kërkojnë që shqiptari ta mbyllë biznesin dhe të largohet nga Serbia. Kjo protestë antishqiptare mbështetet partitë e ekstremit të djathtë serb.

Gazetari i AbcNews, Idro Seferi duke raportuar nga Beogardi tha se mes protestuesve është dhe një grua që ka dalë për të mbrojtur shqiptarin, Mon Gjuraj. Ajo thotë se bukëpjekësi nga Prizereni e ka ndihmuar me para për të trajtuar vajzën e sëmirë. Sipas saj, Gjura nuk duhet të ikë.

Ljiljana Dragojllovic, qytetare serbe: “E njoh bukëpjekësin tonë Gjurën, dhe na ka ndihmuar shumë kur kemi pasur njerëz të sëmurë. Por dhe për nevojat e tona të përditshme, për gjëra që është dashur t’i bëjë shteti. Një gjë e tillë nuk duhet të ndodhte”.



Edhe pse kjo protestë antishqiptare ka ditë që vazhdon, nuk ka asnjë reagim nga Kosova dhe Shqipëria. Publicisti Enver Robelli me të drejtë shtron pyetjen se ku është politika dhe shoqëria civile shqiptare që hesht?

