“Unë dhe ju, 26 vite”/ Aurela Gaçe, koncert madhështor në Tiranë

Këngëtarja Aurela Gaçe do të mbajë koncert më 18 shtator në Amfiteatrin e Tiranës. Ajo do të performojë për dashamirësit të gjitha këngët e reportit të saj muzikor, që nga fillimi i karrierës 26-vjeçare dhe deri më sot.

“A doni ta quajmë recital këtë koncert apo një mundësi që të jem pranë jush, live, duke sjellë pothuajse të gjitha këngët, nga më të vjetrat deri sot? Unë nuk do t’i vendos emër koncertit. Thjesht unë dhe ju, 26 vite bashkë”-ka shkruar fillimisht Aurela në një postim në “Instagram”.

“Do të hyjmë në të gjitha dhomat e shpirtit tim, në të gjitha ato ndjesi që besoj, në ato që më kanë bërë të rritem përpara syve tuaj, me pasionin e madh për këtë profesion që nuk e zgjodha, por thjesht linda me të. Me pasionin për të cilin punoj fort, që të jem sa më gjatë mes jush. Mes pasionin që më bën të dukem “e çmendur” edhe po, kur jam në skenë, le të themi që dashuroj çdo sekondë deri në çmenduri. Po të ishte në dorën time, aty në skenë deri sa të kem jetë”-ka përfunduar Gaçe.

