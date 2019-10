Ju sugjerojme

Nga Mimoza Çekiçi Rista

UNË DUA BRISHTËSINË

Mua, të luftoj s’më mësoi njeri,

as me armët e as me fjalët,

më mesuan të duroj në qetësi,

e humbur të duartrokas fitimtarët.

Në jetë mësova veç të dua,

me zemër të fal e mos marr hak,

ndaj im atë, kur njerëzia u tjetërsua,

iku i paqshëm, u bë ëngjëll lart.

Kurrë luftën në jetë s’e kam dashur,

se jam e butë e qënie e brishtë,

edhe nëse dikush zemrën ma ka plasur

hakun do e gjejë tek zoti, tek perënditë.

PRITJA

Pritja, është nata,

që derdhet në qiell

dhe yjet ndezin sytë

për të përgjuar hënën.

Është dita,

që heshtet, në prag të dhimbjes,

kur dielli kafshon

me dhembë kalldrëmet.

Pritja, është syri i nënës,

në udhë që s’ka fund e s’ka anë…

Është loti i fshehtë i atit,

që gërryen zemrën ngadalë…

Pritja është psherëtima e pemës,

në thëllimin e dimrit, sa dridhen dhe rrënjët…

Gjethësimi i pranverës,

kur zogjtë ngrenë foletë dhe ia nisin këngës…

Pritja është koha,

që ikën dhe bën gjyqin e kohës…

Janë buzët mbi buzë,

si vlaga e tokës…

Pritja është, letër e pashkruar,

fjalë e pathënë…

Mendimi që ngrihet

dhe s’rri dot në këmbë…

Besoj te jene ne lartesine e duhur. Mirenjohje!

