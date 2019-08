Unë kam qenë shpesh kritik

Ju sugjerojme

Me shkrimtarin dhe përkthyesin e mirënjohur Agron Tufa

Bashkëbisedoi: Mark Simoni

Ju jeni një nga shkrimtarët më në zë, më të spikatur dhe të suksesshëm të 20 viteve të fundit të letërsisë sonë të re. Cfarë mendoni për sukseset apo dhe sëmundjet a reminishencat që ka letërsia jonë sot?

Mendoj se nuk jam në gjendje t’i bëj letërsisë shqipe të sotme ndonjë diagnozë sëmundjeje, sepse është e pamundur të zotërosh një pikëvështrim të paturbulluar mbi të sotmen. Ne jemi vetë të përfshirë në rrjedhën dhe procesualitetin e letërsisë së sotme, prandaj nuk mund të gjykojmë pa kaluar një kohë e mjaftueshme distancimi prej saj. Edhe “suksesi” është një term sociologjik krahasimor. E para gjë që të bjen në mendje është: sukses në raport me çfarë?

Janë nocione të sociologjisë së kulturës, më ngushtësisht, me llojin e sociologjisë së lavdisë. Unë dyshoj në mekanizmat që e përftojnë këtë lloj sociologjie, përveç faktit që e konsideroj si sëmundje këtë gjë. Nuk ka në Shqipëri ende ndonjë instancë me reputacion të padiskutueshëm vlerësimi, që të jetë edhe profesional edhe i ndershëm, i cili gëzon besim në vlerat letrare që shenjon. Nëse një autor (poet/prozator) paraqet një vlerë letrare/artistike, është e natyrshme të na serviret nga “autoritete” të besueshme. Përndryshe, kush e tha? Kush e vendosi? Pse qenkan “të spikatur”, “të sukseshëm”? Ne nuk zëmë besë, sepse e kemi minuar çdo lloj besimi nga “autoritetet” dhe instancat e pandershme që kemi ngritur të na gjykojnë e vlerësojnë. Sot për sot, në gjykimin tim, nuk është për t’u zënë besë “duarve” që na e shërbejnë “nga lart” letërsinë dhe artin. Sepse janë duar të ndyra. Rubrikat, vitrinat, bisedat në televizione, site-t e portalet janë të porositura dhe është një garë e shfrenuar në një maratonë shërbimesh në interes të strukturave dhe klientëve të pushtetit kulturor. Kjo është dhe marrëzia: pushtetin kultuor, apo letrar nuk mund ta zotërosh. Ai nuk funksionon si tregu i mallrave të konsumit dhe nuk konvertohet në lekë. Mekanizmat e çmimeve fiktive, e reklamave fiktive ia kanë ulur shumë poshtë prestigjin dhe besueshmërinë komunikimit letrar shqiptar. Letërsia shqipe (dhe e sotme) ka trashëguar sëmundje të vjetra dhe ka zhvilluar inkubime për epidemi të reja. Infrastruktura e saj është një rrjet malinj dhe s’para ka kush nerva e kurajë të përballet me të. Hë për hë, jemi të zënë me egoizmin jetëshkurtër dhe indiferencën prej pafuqisë.Nuk dua aspak të nënkuptoj më këto radhë, që letërsia (krijuesit) shqiptarë nuk janë në lartësinë bashkëkohore me kolegët e tyre në çdo vend të botës. Por sot instancat e dikurshme si Lidhja e Shkrimtarëve janë zëvendësuar nga institucione të tjera shtetërore e gjysmështetërore si Ministria e Kulturës apo Shoqata e Botuesve. Ata e vetëm ata vendosin se kush duhet të jetë kush. Juritë që ngrenë akademitë dhe juritë (gjoja private e të pavarura) janë të mbushura me të njëjtët emra çdo vit, apo me sozitë e tyre gjithkund. Kjo është, sigurisht, sëmundje nga njëra anë. Nga ana tjetër keqorienton sistemin referencial të vlerave. Shumë autorë, sidomos të rinj, mbeten padrejtësisht dhe gjatë, shumë gjatë, tërësisht jashtë vemendjes. Sëmundjet e letërsisë së sotme shqipe janë jashtë krijimtarisë së tyre: ata kanë të bëjnë me jetën që bën letërsia e sotme shqipe.

A mund të na jepni një panoramë të përkthimeve të letërsisë së huaj në shqip, për cilësinë e prurjeve, gjendjet e përkthimit, mbasi ju jeni një zë serioz në këtë fushë?

Dihet se edhe në kulturat e gjuhët e mëdha raporti i letërsisë së përkthyer me letërsinë origjinale është 95 me 5%. Në tregun e gjuhës shqipe ky raport duhet të jetë më i lartë për letërsinë e përkthyer. Sa i rëndësishëm është për kulturën letrare të shqipes përkthimi, këtë gjithkush e rrok me mendje. Shkalla e ndikimit të letërsisë së përkthyer është thuajse tërësore për lexuesin shqiptar.

Dhe këtu fillojnë problemet. Duke qenë një kulturë letrare me një treg të vogël, ne nuk kemi shumë mundësi të kemi përkthyes konkurrues, që shfaqen përmes botimeve të përkthimeve të shumta. Kështu, nëse përkthehet njëherë keq James Joyce apo Marcel Proust, mos prit që nesër këto përkthime të këqija të zëvendësohen nga botimi i përkthimeve më të mira. Ndoshta mora raste autorësh ekstremë, por në përgjithësi shembulli vlen. Nuk do ta kishte marrë riskun asnjë botues të investonte një botim tjetër të autorëve ekzistues, Unë kam qenë shpesh kritik përsa u përket përkthimeve të këqija. Kam shkruar për keqperkthimin e Dostojevskit, Pasternakut apo Sollzhenicinit në shqip. Po botimet e këtyre përkthimeve vazhdojnë sot e gjithë ditën. Për habi (gjë e rrallë kjo) këto dy vitet e fundit pati ripërkthime të disa veprave të Dostojevskit, “Doktor Zhivagos” së Pasternakut dhe nja dy romaneve të A. Sollzhenicinit. I mora dhe i krahasova me origjinalin: zi e më zi. Madje përkthimet e dyta ishin më keq se të parat. Megjithatë, botuesi i sh.b. “Onufri”, z. Bujar Hudhri, ka dhënë një shembull të shkëlqyer me ribotimin në shqip të kryeveprës së G. G. Markezit “Njëqind vjet vetmi”, tashmë të përkthyer sefte nga origjinali, madje duke e krahasuar përkthimin e ri me atë ekzistuesin në një spektër të shumëtë gjuhësh të mëdha.

Por zor se bën kush më të tilla heroizma. Jo se nuk ka përkthyes të mirë. Përkundrazi! Sor kemi si kurrë më parë përkthyes shumë të mirë të pozisë, prozës e filozofisë. Puna banalizohet te qasja e botuesve: ata gjithmonë preferojnë, siç e dimë, të gjejnë përkthyes me çmim të lirë, pa e vrarë mendjen për cilësinë.

Gjithësesi nuk dua ta errësoj panoramën e përkthimeve tek ne. Ndoshta është zëri më ngushëllues në peizazhin tonë letrar. Sot gjen pothuajse të gjitha mitet letrare nga të gjitha traditat, antike, moderne, bashkëkohore.

Cmund të na thoni për letërsinë e sotme ruse, dhe raportet e saj me letërsinë e së shkuares. Sa janë pjesë e vyer e letërsisë ruse shkrimtarët disidentë, dhe a janë vokacion frymëzimi për letërsinë moderne atje?

Nuk jam shumë i qartë për situatën bashkëkohore të letërsisë së sotme ruse, prej se jam shkëputur rreth 17 vjet më parë. Raportet me letërsinë e traditave romantike e realiste ruset i kanë institucionalizuar në shumë forma të kodit dhe ADN-së kulturore të tyre, që nga kurrikulat shkollore/universitare, deri tek kultura e leximit, pa llogaritur variantet e shumta të reflektimit të letërsisë klasike nëpërmjet teatrit, kinemasë, serialeve televizive, zhanreve muzikore e subjekteve të pikturave. Letërsia, se paku nga shekulli i artë i Pushkinit, deri në vitet tridhjetë të shek. XX, është pjesë e detyrueshme e edukimit artistik. Një gjë të tillë kemi nevojë ta bëjmë e ta zgjerojmë më mirë edhe ne me programet tonë edukative shkollore e jashtëshkollore. Edhe letërsia e rezistencës (disidenca letrare ruse) është, siç e njoh unë, prej fillimit të viteve 1990 pjesë organike e kurrikulave shkollore/universitare. Shkrimtarë të tillë si Evgenij Zamjatin, Andrej Platonov, Boris Pasternak, Josif Brodskij, Aleksandër Sollzhenicin, sikundërse dhe gjithë modernistët e ndaluar te paraluftës së Dytë Botërore (Mandelshtam, Ahmatova, Cvjetajeva etj), janë klasikët dhe konstelacionet orientuese të vlerave letrare. Letërsia e re e bashkëkohore ruse është në një situatë shpërthimi me shume kahje e rryma, stile e eksperimente, diçka që ngjan me fillin e shekullit XX, ku spikasin tashmë klasikët e gjallë të viteve ’80, poetë e prozator që kanë fituar njohje të gjerë në perëndim, si poetet Olga Sjedakova, Elena Shvarc, Viktor Krivulin etj, apo romancierët Sasha Sokolov, Vladimir Sorokin, Viktor Pelevin etj. Letërsia e viteve pas nëntëdhjetë ka nxjerrë poetë e romancierë të fuqishëm, që po gjejnë auditorë të gjerë edhe jashtë Rusisë në përkthime të shumta. Mendoj se ADN-të letrare të kulturave nacionale projektojnë vetveten në perspektivë, duke e kapërcyer fazën e mundimshme të mpirjes ideologjike. Kështu ka gjasë, me kohë, edhe letërsia shqipe, do ta gjejë udhën e vet të vetëprojektimit, duke “shëruar” ngricën e përkohshme ideologjike të alivanisë së realizmit socialist.

Dicka nga letërsia juaj dhe planet e tua për të ardhmen letrare

As vetë nuk e di. Nuk jam i lirë të bëj plane, sepse duhet koha e mjeftueshme, të cilën unë asnjëherë s’e kam. Unë vazhdoj të “mbjell”. Por se kur do të “piqen” frutat e filizave, këtë nuk e parashikoj dot. Kam një vëllim të ri me poezi që ia kam dërguar botuesit tim te “Onufri”, jam në përgatitje të një vëllimi me tregime shumë të shkurtra me baza reale nga burgjet dhe kampet e diktaturës komuniste dhe, si gjithmonë, një roman të filluar, të cilin një zot e di se kur do ta shkruaj. Të tjerat janë në varësi të kohës dhe fuqive: tregime, përkthime, lexime, kino të zgjedhur, muzikë etj, etj.

Çfarë do të doje të ndryshonte ndonjë gjë në mbarëvajtjen dhe funksionimin e letërsisë sonë?

Do të doja që reagimi ynë, i shkrimtarëve, përkthyesve, kritikëve etj, të ishte i vetëdijësuar, i organizuar nëpër shoqata (jo pupoliste, jo megallomane, jo egocentriste), dhe protesta në emër të një shoqate të tillë, të ishte institucionale. Botuesit e kanë shoqatën e tyre. Edhe shkrimtarët duhet të organizohen në më shumë se një shoqatë. Pastaj shkalla e reagimit kundër formave të pandershme të trafikimit të vlerave, dallavereve dhe abuzimeve, trafikimit të çmimeve, fjala vjen, si në rastin e parave të BE për çmimin “Europa”, apo “Kadare” t’i nënshtroheshin ligjërisht denocimeve proceduriale ligjore në gjykata në bazë të kodit penal. Kështu do të mund të ndalohej ajo shkallë çiçikovizmi që po ndodh me kulturën tonë dhe kurrë të mos e kishte në dorë një Shoqatë e vetme Botuesish apo një korporatë të vendoste poshtërueshëm mbi shkrimtarët shqiptarë se kush është kush e kush duhet të jetë kush. Këtyre formave, bartësve të tyre, duhet t’u tregojmë nënën e nënës! Sot për sot, janë disa forma që e kanë futur në dorë pushtetin e kulturës, duke instrumentalizuar atë politikisht për interesa të mëdha financiare, propagandistike, duke deformuar e banalizuar gjithçka. Por nëse u qasesh këtyre formave perverse në mënyrë të organizuar, duke i hedhur në gjyq, duke hapur procese penale në bazë faktesh, nepotizmash, konfliktesh të interesit etj., atëherë askush nuk do të guxojë të tallet e nëpërkëmb shkrimtarin shqiptar. Thjesht i detyroni çiçikovët t’ju respektojnë dhe autorët të mos mashtrohen.

