United dhe Arsenal mërzisin tifozët me barazimin në Old Trafford

Vijon forma negative e Manchester United, që nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 ndaj Arsenalit. Djajtë e kuq dolën huq sërish, duke treguar formën negative këtë sezon. Edhe pse kaluan të parët në avantazh me anë të McTominay, të besuarit e Solskjaer nuk arritën të ruanin rezultatin. Aubameyang dhe sistemi VAR prishën planet e United, që e shikon veten në vendin e 10 me 9 pikë pas shtatë javësh. Ndërkaq, Arsenal ngjitet në zonën Champions. “Topçinjtë” qëndrojnë në vendin e katërt me 12 pikë, nëntë më pak se Liverpool kryesues.

