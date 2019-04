Urinoi te Kryeministria, Bashkia gjobit PD-në me 20 mijë lek

Ju sugjerojme

Policia Bashkiake ka gjobitur Partinë Demokratike pasi një prej protestuesve ka urinuar në dyert e kryeministrisë.

Ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj me një postim një “Twitter” i cili tha se kjo është e pesta herë që PD gjobitet për organizime të urinimit publik dhe se paratë do mbahen direkt nga llogaria. Gjoba është në vlerën e 20 mijë lekëve.

“PD gjobitet per te 5-en here per organizime te urinimit publik! Si dhe me pare, parate do t’i merren direkt nga llogaria! Imagjino ç’alternative qeverisese eshte nje parti qe i shpeton ne breke! Hipokrizia e “Mbro Teatrin” duket qarte tek ndertesa e Gherardo Bosios”, – shkruan Veliaj.

Gjoba e Policisë Bashkiake

