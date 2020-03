“Ushtroi dhunë”/ Gjykata urdhëron Kujtim Gjuzin t’i rrijë gruas 200 m larg

Ju sugjerojme



Gruaja dhe djali i Kujtim Gjuzit kanë marrë urdhër mbrojtjeje pas denoncimeve të këtyre të fundit për dhunë psikologjike dhe presion nga ana e deputetit.

Gruaja dhe djali i Kujtim Gjuzit kanë marrë një edhe një urdhër mbrojtje në muajt e fundit të 2019-ës. Vetëm pak kohe pas publikimit të lajmit në media për urdhrin e mbrojtjes që kishte lëshuar Gjykata për bashkëshorten dhe djalin dhe që e detyronte atë që të linte shtëpinë dhe të mos i afrohej, Kujtim Gjuzi ka mohuar që ka ushtruar dhunuar.









“Kujtim Gjuzi deklaroi me përgjegjësi: S’kam dhunuar kurrë djalin e bashkëshorten që ndikohet nga motra e kallëzuar në Polici nga unë”, shkruante deputeti në Facebook.

VENDIMI

Duke iu referuar vendimit të Gjykatës së Tiranës, paditësja ka pretenduar “se në kushtet ku ndodhet, në pamundësi për të jetuar në banesën e saj dhe në kushtet e kërcënimit nga bashkëshorti i saj nëpërmjet mediave deri në nëpërkëmbjen e integritetit të saj, kërkoi mbrojtje për vete dhe për djalin nga dhuna psikologjike verbale dhe veprimet arbitrare”, të kryera sipas saj nga deputeti Gjuzi.

Pakënaqësi ndaj këtij të fundit, ka shprehur edhe djali i mitur, i cili më herët i kishte kërkuar nënës së tij të largohen nga shtëpia, për shkak të ofendimeve që Gjuzi i kishte bërë. Gjatë gjykimit të kërkesës, kishte dhënë dëshminë edhe një mik i Gjuzit, i cili ka pretenduar se deputeti dhe djali i tij kanë një marrëdhënie normale dhe se ai ka kontribuuar në familje.

“Fëmija u shfaq i qetë emocionalisht gjatë pyetjeve të drejtuara dhe i bindur në atë që kërkonte, por në momentin kur pyetjet dhe tema fokusohej në marrëdhëniet me babanë e tij, djali shprehte shqetësim, duke pretenduar se babai i tij nuk ka pasur një sjellje normale me të. Gjithashtu, shqetësimi tjetër kishte të bënte me deklarimet e të paditurit, i cili para tri vitesh e ka ofenduar atë. Fëmija është ndierë shumë keq dhe i ka kërkuar nënës së tij, paditëses, të largoheshin nga shtëpia. Në këto kushte, paditësja së bashku me djalin është larguar nga banesa e saj dhe aktualisht jetojnë te prindërit e saj”, shkruhet në vendim.

Në pjesën urdhëruese të këtij vendimi, Gjuzi nuk duhet të kryej vepër të dhunës në familje, duhet të largohet nga shtëpia dhe të mos i afrohet ish-bashkëshortes dhe djalit deri në 200 metra.

