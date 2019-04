Vajza 5 vjeç po lufton me jetën, babai kërkon varjen e terroristit

Ju sugjerojme

Vështirë të harrohen sulmet e përgjakshme që ndodhën në muajin mars në Zelandën e Re, sulme që i morën jetën 50 personave dhe plagosën shumë të tjerë. Një prej të lënduarve është edhe vogëlushja 5-vjeçare Alen, e cila po lufton për jetën nga lëndimet që mori në tru. Babai i saj, Wasseim Alsati ka publikuar fotografitë e vajzës në spital duke kërkuar varjen e terroristit. Pavarësisht se ka bërë disa ndërhyrje, mjekët janë në mëdyshje për lëndimet serioze që ka marrë Alen në tru.

“Ne po trajtohemi, njerëzit janë ende në spital. Por kemi vendosur që t’i kërkojmë qeverisë që të dënohet me vdekje. Arsyeja përse zgjodhi Zelandën e Re është se nuk kemi dënim me vdekje. Por, me një çështje të tillë, ne kemi nevojë që të ndryshojmë ligjin. Ne kemi folur me komunitetin. Nuk kërkojmë asgjë më shumë veçse të varet”, tha Wasseim Alsati për Dailymail.

Etiketa: babai kerkon varjen e autorit