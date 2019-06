Vajza flet me Jay Z, Beyonce? Një partnere tipike xheloze (Video)

Ju sugjerojme

Beyonce, ndonëse gëzon famë dhe një pasuri prej rreth 400 milionë dollarësh, mbetet në fund të ditës një grua. Ajo ka dëshmuar mbrëmjen e djeshme me anë të një reagimi të pavetëdijshëm se është tepër xheloze kur bëhet fjalë për bashkëshortin Jay Z.

Teksa ishte së bashku me këtë të fundit në finalen e NBA në Oakland, një vajzë e ulur pranë nisi një bisedë të ëmbël me Jay Z-në. Por me ç’kuptohet nga videoja e cila është bërë tashmë virale në rrjetin social “Twitter”, Beyonce duket se nuk ka pritur aspak mirë.

Beyonce: “This Becky with the good hair bout to get her wig split” pic.twitter.com/1BpSWdYzNB — Josiah Johnson (@KingJosiah54) June 6, 2019

