Valverde tërbon Interin, bllokon merkaton e Contes / Largohet një mesfushor

Interi ka kërkuar me ngulm Arturo Vidalin me kilianin që dëshiron të largohet nga Camp Nou. “Luftëtari” do të vazhdojë të qëndrojë në Katalunja, të paktën deri në fund të sezonit, pasi shërbimet e tij konsiderohen të rëndësishme nga trajneri Valverde. Numri një i stolit ka nevojë për një futbollist me tiparet e kilianit në ekip.

Emri tjetër që nuk do të largohet është Ivan Rakitic. Mesfushori është një tjetër emër që është bllokuar nga ekipi katalanas. Ai nuk do të largohet, pavarësisht se Conte mendon se mund të bëjë shumë punë në mesfushën zikaltër. Valverde është bindur nga paraqitjet e fundit të lojtarit dhe e do të paktën deri në fund të sezonit.









Emri që pritet të largohet nga Camp Nou është Alena. Mesfushori është provuar dhe i është dhënë shansi, por nuk ka bindur me paraqitjet e tij. Ai nuk do të vazhdojë të qëndrojë në Barcelonë dhe Real Betisi është gati për ta rrëmbyer.

