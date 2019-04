Van Basten parashikon rezultatin e Juventus-Ajax, tregon kush shënon

Ju sugjerojme

Ish-lojtari i Ajax-it, Marco Van Basten, foli në një intervistë me “Il Corriere di Torino” për çerekfinalen e kthimit të Ligës së Kampionëve me Juventusin, që do të luhet sonte, prej orës 21:00 në stadiumin “Allianz”:

“Juventusi do të fitojë 2-1, do të shënojë edhe një herë Cristiano Ronaldo. Ajax është i fortë, më pëlqen mënyra se si luan. Kur kanë topin në zotërim, lojtarët e Ajax japin shfaqje mbresëlënëse. Sidoqoftë, ata nuk janë aq të mirë, kur duhet të mbrojnë”.

Ish-legjenda e Milanit, është ndalur edhe te gara që zhvillohet në Serie A, aktualisht: “Ka një dallim shumë të madh pikësh midis vendit të parë dhe të dytë. Kampionati që përfundon kaq herët, nuk është zbavitës. Ekipet e tjera duhet të fillojnë të bëjnë diçka”.

