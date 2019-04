Vangjeli e konfirmon: Deputetët kanë sjellë paratë e drogës në vend

Ju sugjerojme

Shemsi Prençi deklaroi në “Opinion” se deputetë të Parlamentit kanë sjellë në Shqipëri para të kriminelëve shqiptarë nga jashtë vendi. Këtë deklaratë e mbështeti dhe analisti Lorenc Vangjeli.

Ky i fundit tregoi dhe se sa kanë fituar këta deputetët nga ky transport.

“E konfirmoj një gjë të tillë, deputetë më pasaportë diplomatike që nuk e kishin për turp të sillnin para nga prostitucioni dhe nga trafiku i drogës. Përqindjet fillonin nga 2-3 përqind fillimisht nga Zvicra, vete më parë dhe sot ka vajtur deri në 15 për qind, për fitimet”, tha analsiti Lorenc Vangjeli.

Ndërsa më herët, Shemsi Prençi deklaroi: “Në Policinë e Shtetit ka persona që listat që vijnë, nuk i përcjellin. Para një viti ish-ministri i Brendshëm tha se do goditen 40 grupe kriminale, këtu përfshiheshin edhe bandat ndërkombëtare. Janë listat aty me emra konkret, dhe me GPS të makinave ku kanë parkuar. Thuhet shprehimisht që kriminelët që kanë shëtitur lirshëm dhe kanë bërë para dhe kanë drejtuar grupe kriminale i keni në parlament, keni krijuar konsorcium me deputetë kriminelë me biznesmenë kriminelë. Ka pas dhe emra deputetësh që kanë sjellë para këtej”.

