Vangjeli zbulon planin policisë dhe pyet Berishën: Çfarë do bëni?

Të shtunën pritet të zhvillohet protesta e radhës kombëtare e opozitës, përpara Kryeministrisë. Ndërkohë, analisti Lorenc Vangjeli në studion e “Opinion” dha edhe një plan paraprak të policisë. “Më datë 25 në vend të 1500 policëve, qeveria do të vendosë 4 apo 5. Nuk është vendosur akoma përfundimisht”, u shpreh ai.

Vangjeli e tregoi këtë detaj nga burimet e tij në qeveri për të pasuar një pyetje për Berishën, i cili është i ftuar sonte në “Opinion” përballë nje paneli gazetarësh.

Lorenc Vangjeli: Ka një diskutim shumë të gjerë në rrethe shumë të ngushta në qeverinë socialiste të z.Rama që në datën 25 në vend të 1500 policëve, siç vendosen zakonisht atje, do të vendosë 4-5 punonjës policie përballë turmës së demonstruesve. Nuk është vendosur akoma. Në këtë moment, ju i dilni për zot vullnetit të demonstruesve që ata të mos kalojnë gardhin imagjinar?

Sali Berisha: Demonstruesit, armiqësinë e kanë me Edi Ramën, jo me policinë. Midis atyre protestuesve janë dhe ata që u kanë hedhur gaz në shtëpi…u kanë hedhur gaz fëmijëve. Nuk ka prind që t’ia bësh fëmijës së tij atë që në moment të caktuar mund të të kthehet me ç’të kesh në dorë. Janë ata që u kanë bërë kryq tek shtëpitë… Janë kjo kategori që janë gati të shqyejnë Ramën po ta kapin… ndaj ai lëviz me makina të blinduara.