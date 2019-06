Vangjeli: Ka dhe një dosje 613 kg ku do dalin deputetë të PD-së

Ju sugjerojme

Analisti Lorenc Vangjeli, duke folur në “Opinion” ka deklaruar se në përgjimet e reja do të dalin edhe emrat e dy ministrave që flasin, sipas tij me personazhe me karrierë kriminale. Sakaq ai shtoi se ka edhe një dosje tjetër shumë voluminoze, në të cilat, sipas tij, “do të përmenden një gjysmë dyzine me deputetë të PD-së”

Lorenc Vangjeli: Do dëgjosh që në këtë dosje (339/1) do dalin emrat e dy ministrave, një në qarkun e Durrësit dhe një tjetër…

Blendi Fevziu: Ministër aktual?

Lorenc Vangjeli: Ministër ose ish-ministër po them për momentin.

Blendi Fevziu: Por çfarë bëjnë këta?

Lorenc Vangjeli: Flasin dhe bisedojnë me personazhe të cilët kanë në karrierën e tyre gjëra të tjera. Ka një dosje tjetër…

Blendi Fevziu: 184?

Lorenc Vangjeli: Jo jo, lere atë, është një tjetër, ca më e rëndë akoma, peshon shumë, 613 kg, janë kokainë ato. Në të cilat shumë shpejt ndoshta do dëgjosh që atje do të përmendet një gjysëm duzine me ish-deputetë të Partisë Demokratike. Duzina është 12 persona. E gjitha kjo histori ka arritur tani në pikën që ka dalë në publik. Dhe për fat të mirë ky lloj mikrobi është i tillë që rritet në lagështirë edhe në fushatë apo edhe në errësirë, dhe ngordh kur del në dritë të diellit. Kjo është historia. Prokuroria ka dështuar.

