Vangjush Dako në shtator tek Krimet e Rënda, lëshohet fletë-thirrja

Ju sugjerojme

Menjëherë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit i bllokoi hyrjen në SHBA Vangjush Dakos dhe familjes së tij, pasi dyshohet për korrupsion, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka avancuar me hetimet e saj.

Burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda thanë se kanë lëshuar fletë-thirrje për Vangjush Dako, për ta marrë në pyetje në muajin shtator. Dako do të merret në pyetje në lidhje me dosjen 339, por ende nuk dihet nëse prokuroria ka prova të reja. Në shtator Dako do të praqitet para prokurorëve të krimeve të rënda për herë të dytë.

Etiketa: dako ne shtator merret ne pyetje