Vargjet prekëse të Bardhyl Londos pas sëmundjes së rëndë

Shkrimtari dhe poeti Bardhyl Londo i është rikthyer krijimtarisë pasi luftoi dhe fitoi me sëmundjen e rëndë. Përmes një statusi në facebook ai ka lajmëruar se tashmë është mirë dhe gjithë ndjekësit e dashamirësit i ka përshendetur me poezinë e titulluar “Kryqi”.

Bardhyl Londo:

Te dashur miq!

Me 10 qershor u mbushen plot dy muaj qe kur mjeku i pashoq dhe njeriu i mrekullueshem Edmond Celiku se bashku me stafin e tij me te mire bene te gjitha perpjekjet per te me shkeputur nga nata e tmerrshme dhe e peshtire e tumoreve dhe polipeve. Por ky ekip i shkelqyer do ta kishte veshtire pa vemendjen dhe deshiren tuaj per te me ndihmuar, pa perkujdesjet e te afermve te mij qe nuk me lane vetem asnje sekonde, pa torturen e vajzave te mija qe i gdhinin netet e gjata ne spitale. Faleminderit te gjitheve.

Sot, per here te pare pas dy muajsh, fillova ritualin e zakonshem, u ula ne tavolinen e punes. Eshte bukur ketu mes jush megjithse e di qe kryqin tim te kryqezimit e mbaj gjithmone mbi supe.

KRYQI

Une linda ne nje date me Krishtin.

Shtrati i varfer nuk ndryshonte shume nga grazhdi i Betlehemit.

Nuk e mbaj mend a ishte ngrohte apo frynte juga,

Nuk me kujtohet ne ishte mengjez i vrenjtur apo i kthjellet kristal.

Vetem di se nuk ma vune emrin Krist,

Por me pagezuan me nje emer pagan.

Gjate jetes time u enda shume,

Jo shkretetirave, por shkrepave ballkanike.

Nuk e di cili ishte Juda nga njerezit qe takova,

Cili ishte Pjetri qe me mohoi tri here,

Nuk e mbaj mend cila ishte Maria Magdalena nga grate qe takova,

As ia kam idene fare

Shkrepave ballkanike nga u rropata

Ne me priten krahehapur

Apo me zune me gure

Duke u tallur me mua.

Piva vere dhe hengra buke,

Por me teper dhashe vere nga gjaku im

Dhe buke nga mishi i trupit tim.

E, megjithate, kurre nuk e kuptova:

edhe pse nuk ma vune emrin Krist,

Perse ma ngarkuan nje kryq te rende mbi shpine

Qe s’me eshte ndare asnje minute

Nga djepi i varfer deri tek varri i trishte,

Nje kryq qe me kujton cdo cast te jetes

Se guret jane gati te hidhen mbi mua,

Se Juda pret me padurim te me tradhtoje

Dhe Pjetrin nuk ze gjumi deri sa te kendoje kendezi

Dhe te me mohoje tri here.

Kur linda s’ma vune emrin Krist…

Etiketa: Bardhyl Londo