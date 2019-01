Vdekja e foshnjes nga fruthi, reagon QSUT: Nuk i bëhej vaksina në atë moshë

Një foshnjë vetëm 4-muajshe ka humbur jetën në pediatrinë e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në Tiranë. Raportohet se foshnja kishte pasur edhe probleme pulmonare të mushkërive çka ka përkeqësuar gjendjen e saj shëndetësore duke i marrë jetën. Foshnja kishte ardhur në spital nga Laçi e diagnostikuar me fruth.

ISHP ka bërë me dije se vetëm në dy javët e para të janarit janë regjistruar 15 raste të prekur me fruth. Pas lajmit reagoi edhe drejtoria e QSUT.

DEKLARATA

Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” bën të ditur se fëmija me inicialet A. A me moshë 4 muaj, që ka humbur jetën pranë shërbimit të Reanimacionit të Pediatrisë është trajtuar në mënyrë intensive për 10 ditë nga ekipi reanimator, me mjekime bashkëkohore për një nga komplikacionet më të rënda të fruthit, atë të pneumonisë masive bilaterale.

Fëmija ishte vetëm 4 muajshe, moshë në të cilën sipas Kalendarit të Vaksinimit nuk aplikohet vaksina e fruthit.

Përveç kësaj, megjithë moshën e vogël, foshnja ka vuajtur nga infeksione të përsëritura të mushkërive, për të cilat është trajtuar disa herë. Kjo ka bërë që kjo foshnje të pësojë një nga komplikacionet më të rënda të fruthit, pneumoninë.

Gjatë 10 ditëve të qëndrimit të Terapinë Intensive të Pediatrisë, fëmijës i janë bërë të gjitha protokollet mjekësore bashkëkohore si dhe është asistuar me frymëmarrje të drejtuar, por megjithë përpjekjet e ekipit reanimator mjekë infermierë, ishte e pamundur që foshnja të mbijetonte.