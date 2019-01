Veleshnja nxjerr një sekret të lojës së nxehtë në Akademi mes Elvanës dhe Jonidës

Në një rrëfim përballë Orjela Nebiajt, tek Sekretet e Portokallisë në T.Ch, aktori Rezart Veleshnja ka zbuluar disa sekrete rreth Elvana Gjatës dhe Jonida Vokshit nga ditët e studimit në Akademi.

Ai tha se loja e preferuar e dy vajzave simpatike të ekranit, ishte të lageshin me kovat që përdoreshin për të larë dyshemenë e Akademisë. Një lojë e nxehtë dhe frenetike mes dy yjeve të ekranit shqiptar derisa bëheshin qull të dyja.

Veleshnja madje ka rrëfyer se në një rast është përfshirë dhe ai, ku ndodhi një incident i vogël, aq sa kova fluturoi dhe goditi Altin Bashën. Nëse do e dinte se më vonë Altin Basha do ishte regjisori i Portokalli, Veleshnja me siguri do qe treguar më i kujdesshëm. Nga rrëfimi i tij, kuptohet qartë se sa brez energjik dhe antuziast dhe sa lozonjare kanë qënë Elvana me Jonidën në ditët kur studionin në Akademi.